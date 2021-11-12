Стефанчук подписал распоряжение, ограничивающее доступ в помещения Рады для непривитых от COVID-19 нардепов

Документ касается народных депутатов Украины текущего и предыдущих созывов, сотрудников аппарата Рады и других учреждений, которые обеспечивают деятельность парламента, помощников-консультантов нардепов, членов Кабинета Министров и других центральных органов исполнительной власти, а также представителей СМИ.

"Аппарату Верховной Рады Украины... обеспечить допуск лиц к административным зданиям, сооружениям и служебным помещениям Верховной Рады Украины при наличии одного из документов, предусмотренных постановлением Верховной Рады Украины от 2 ноября 2021 года №1844-ІХ "О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19)", – сказано, в частности, в документе.

Распоряжение вступает в силу 15 ноября.

В постановлении, которое упоминается в распоряжении Стефанчука, идет речь о необходимости предъявить один из таких документов: отечественный или иностранный COVID-сертификат (о вакцинации), отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию или справку об излечении от COVID-19 (не больше чем полугодичной давности).