ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Стефанчук подписал распоряжение, ограничивающее доступ в помещения Рады для непривитых от COVID-19 нардепов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Распоряжение спикера Рады вступает в силу 15 ноября
Распоряжение спикера Рады вступает в силу 15 ноября
Фото: Верховна Рада України / Facebook

12 ноября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение "О некоторых мерах по предупреждению распространения острой респираторной болезни", которое ограничивает посещение помещений парламента из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом проинформировал сайт Рады.

Документ касается народных депутатов Украины текущего и предыдущих созывов, сотрудников аппарата Рады и других учреждений, которые обеспечивают деятельность парламента, помощников-консультантов нардепов, членов Кабинета Министров и других центральных органов исполнительной власти, а также представителей СМИ.

"Аппарату Верховной Рады Украины... обеспечить допуск лиц к административным зданиям, сооружениям и служебным помещениям Верховной Рады Украины при наличии одного из документов, предусмотренных постановлением Верховной Рады Украины от 2 ноября 2021 года №1844-ІХ "О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19)", – сказано, в частности, в документе.

Распоряжение вступает в силу 15 ноября.

В постановлении, которое упоминается в распоряжении Стефанчука, идет речь о необходимости предъявить один из таких документов: отечественный или иностранный COVID-сертификат (о вакцинации), отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию или справку об излечении от COVID-19 (не больше чем полугодичной давности).

Контекст:

1 ноября Стефанчук говорил, что на то утро коронавирусной инфекцией болели семь народных депутатов и 21 сотрудник аппарата Верховной Рады. Сколько нардепов уже привились от коронавируса, он сказать не смог, отметив, что будет знать это после того, как в Раде проведут мониторинг, чтобы выдать вакцинированным пропуска.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали. 

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10,2 млн человек, полностью иммунизированы 7,4 млн украинцев.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

Теги: Верховная Рада, эпидемия, вакцинация, парламент, документы, инфекция, Руслан Стефанчук, коронавирус, прививки, нардеп, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джаз-певица Теона Контридзе: Соблазна уйти в поп-музыку не было, мне хватает моих гонораров
Джаз-певица Теона Контридзе: Соблазна уйти в поп-музыку не было, мне хватает моих гонораров
"Он мал для твоих сисек". Ирина Шейк показала грудь, которая вывалилась из бюстгальтера
"Он мал для твоих сисек". Ирина Шейк показала грудь, которая вывалилась из бюстгальтера
"Самая красивая свадьба из всех". Пэрис Хилтон вышла замуж и показала первое свадебное фото
"Самая красивая свадьба из всех". Пэрис Хилтон вышла замуж и показала первое свадебное фото
"Плохая девочка", "Мисс ноги". 54-летняя Николь Кидман в вечернем платье оголила бедро
"Плохая девочка", "Мисс ноги". 54-летняя Николь Кидман в вечернем платье оголила бедро
Умер российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Умер российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Шоумен и блогер Алексей Дурнев отсудил у телеканала "ТЕТ" свое имя
Шоумен и блогер Алексей Дурнев отсудил у телеканала "ТЕТ" свое имя
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте
  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн
  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн
"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра
"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра
  Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы
  Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы G
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье
"Что там было в шортах?" Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня
"Что там было в шортах?" Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив интимную зону
"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив интимную зону
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину
"Люблю тебя". 48-летняя замужняя Клум оголилась и позировала с мужчиной между ног
"Люблю тебя". 48-летняя замужняя Клум оголилась и позировала с мужчиной между ног
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (385934)
2
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате (130918)
3
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (116314)
4
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа (45898)
5
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (39112)
6
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела (30946)
7
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой (28902)
8
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину (27723)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS