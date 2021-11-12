Больным COVID-19 нужно в пять раз больше кислорода, чем во время весенней волны пандемии – Минздрав Украины

Во время четвертой волны коронавируса в Укарине в два раза возросло потребление баллонов с газообразным кислородом Фото: Evgeny Maloletka / ЮНИСЕФ

"Распространение штамма "Дельта" привело к увеличению потребления кислорода пациентами с COVID-19. Сейчас одному больному необходимо в пять-шесть раз больше кислорода, чем во время весенней волны", – отметили в сообщении.

Один из пиков потребления зафиксировали 7 ноября – 378,3 тонны в сутки. В среднем профильное предприятие производит 400 тонн в сутки.

"Во время этой волны в два раза возросло потребление баллонов с газообразным кислородом. 19 октября был потреблен 6841 баллон, а 7 ноября – 11 594 баллона. В среднем больнице хватает одного баллона газообразного кислорода всего на 15–30 минут работы", – уточнили медики.