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Больницы Харьковской области получили 240 тонн кислорода для пациентов с COVID-19

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Предприятия передали кислород больницам бесплатно
Предприятия передали кислород больницам бесплатно
Фото: mrpl.city

В медицинские учреждения Харьковской области, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, "Метинвест" и Фонд Рината Ахметова поставили 240 тонн кислорода, сообщает "5 канал". Кислород передали "Запорожсталь", Днепровский коксохим и "Азовсталь".

"Это дало нам возможность пройти, скажем так, безболезненно этот период, потому что в случае отсутствия кислорода, безусловно, была бы ситуация очень тяжелая, напряженная и сложная, – отметил в комментарии заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк. – По поручению главы области господина [Александра] Скакуна я отработал этот вопрос с "Метинвестом". В течение этих двух недель нас поддержали, снабдили кислородом на безвозмездной основе, за что мы искренне благодарим. И фактически около 300 тонн мы получили в поддержку главных наших больниц, которые оказывали медицинскую помощь".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 74,2 тыс. пациентов. Двое суток подряд в стране умирает более 800 пациентов с COVID-19.

Теги: Харьков, медицина, эпидемия, Днепр, Харьковская область, Метинвест, Азовсталь, Харьковская ОГА, Запорожсталь, Фонд Рината Ахметова, облгосадминистрация, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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