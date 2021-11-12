36% украинцев заявили, что не собираются вакцинироваться от коронавируса – опрос

По данным Минздрава, в Украине сделано более 20,4 млн прививок от коронавируса Фото: ЕРА

20% граждан еще не сделали прививку, но собираются вскоре вакцинироваться.

В то же время 13% опрошенных сказали, что получили одну дозу вакцины, а 27% респондентов утверждают, что полностью вакцинированы (двумя дозами).

Как отмечают социологи, наибольшее количество противников вакцинации – среди молодежи в возрасте до 24 лет.

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.