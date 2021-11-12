36% украинцев заявили, что не собираются вакцинироваться от коронавируса – опрос

20% граждан еще не сделали прививку, но собираются вскоре вакцинироваться.
В то же время 13% опрошенных сказали, что получили одну дозу вакцины, а 27% респондентов утверждают, что полностью вакцинированы (двумя дозами).
Как отмечают социологи, наибольшее количество противников вакцинации – среди молодежи в возрасте до 24 лет.
Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
По данным Минздрава, всего с начала кампании одну дозу вакцины получили почти 12 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – более 8,4 млн человека. В общей сложности в Украине сделано более 20,4 млн прививок от коронавируса.