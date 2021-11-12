Из "Дії" уберут возможность удаления COVID-сертификата

По словам Федорова, измененный функционал будет доступен в обновленной версии приложения Фото из личного архива Михаила Федорова

"Только что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из "Дії" в самый неподходящий момент. Так как кнопка "Удалить" одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему ранее, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще данную функцию "Удалить сертификат", – написал Федоров.

По его словам, измененный функционал будет доступен в обновленной версии приложения.