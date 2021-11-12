Более 10% украинцев заявили, что знают о фактах подделки COVID-сертификатов – опрос

5% опрошенных сказали, что фейковый документ оформили их знакомые. 2% респондентов утверждают, что это сделали их друзья.

Также украинцам известно о подделке COVID-сертификатов их родственниками, соседями и коллегами – по 1%.

Еще 0,3% граждан признались, что сами оформили фейковый документ.

2% опрошенных отказались давать ответ.

В то же время 89% респондентов не знают о случаях подделки COVID-сертификатов.

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.