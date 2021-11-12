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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Днепропетровской области разоблачили подпольную типографию по изготовлению фиктивных COVID-сертификатов

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Правоохранители изъяли более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, около 500 тыс. грн и $12 тыс.
Правоохранители изъяли более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, около 500 тыс. грн и $12 тыс.
Фото: gp.gov.ua

В Днепропетровской области разоблачили подпольную типографию по изготовлению фиктивных COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Трое жителей Киевской области создали в арендованных квартирах подпольную типографию, где изготовляли медицинские документы – сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные ПЦР-тесты. Объявление о своих услугах они размещали в специально созданном Telegram-канале, а готовые документы отправляли по почте", – отметили в релизе.

Правоохранители провели обыски в помещениях типографии и по месту жительства злоумышленников, в ходе которых изъяли компьютеры, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медучреждений, а также наличные деньги – около 500 тыс. грн и $12 тыс.

Участникам группы планируют сообщить о подозрении и избрать им меру пресечения. Полиция устанавливает всех причастных к незаконной схеме.

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Минздрав Украины еще в начале октября требовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли около 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

Теги: Украина, Днепропетровская область, компьютеры, деньги, правоохранители, подозрение, обыски, печать, подделка, COVID-сертификат
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