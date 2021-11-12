В Днепропетровской области разоблачили подпольную типографию по изготовлению фиктивных COVID-сертификатов

Правоохранители изъяли более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, около 500 тыс. грн и $12 тыс. Фото: gp.gov.ua

"Трое жителей Киевской области создали в арендованных квартирах подпольную типографию, где изготовляли медицинские документы – сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные ПЦР-тесты. Объявление о своих услугах они размещали в специально созданном Telegram-канале, а готовые документы отправляли по почте", – отметили в релизе.

Правоохранители провели обыски в помещениях типографии и по месту жительства злоумышленников, в ходе которых изъяли компьютеры, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медучреждений, а также наличные деньги – около 500 тыс. грн и $12 тыс.

Участникам группы планируют сообщить о подозрении и избрать им меру пресечения. Полиция устанавливает всех причастных к незаконной схеме.