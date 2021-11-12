41% украинцев поддерживают введение обязательной вакцинации от COVID-19 – опрос

В Украине сделано более 20,4 млн прививок от коронавируса Фото: ЕРА

28% граждан считают, что в Украине однозначно нужно ввести обязательную вакцинацию.

13% опрошенных думают, что скорее нужно.

В то же время 12% граждан сомневаются, что в этом есть необходимость.

41% респондентов считают, что обязательную вакцинацию в стране однозначно нельзя вводить.

Еще 6% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.