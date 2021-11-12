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41% украинцев поддерживают введение обязательной вакцинации от COVID-19 – опрос

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В Украине сделано более 20,4 млн прививок от коронавируса
В Украине сделано более 20,4 млн прививок от коронавируса
Фото: ЕРА

41% украинцев поддерживают введение в стране обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом свидетельствуют опубликованные 12 ноября результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

28% граждан считают, что в Украине однозначно нужно ввести обязательную вакцинацию.

13% опрошенных думают, что скорее нужно.

В то же время 12% граждан сомневаются, что в этом есть необходимость.

41% респондентов считают, что обязательную вакцинацию в стране однозначно нельзя вводить.

Еще 6% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По данным Минздрава, всего с начала кампании одну дозу вакцины получили почти 12 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы более 8,4 млн человек. В общей сложности в Украине сделано более 20,4 млн прививок от коронавируса.

По состоянию на 12 ноября в Украине подтвердили 3,1 млн случаев COVID-19, умерло 75,6 тыс. пациентов.

4 октября Минздрав утвердил список профессий, для представителей которых вакцинация против коронавируса обязательна. Приказ был опубликован 7 октября. В перечень вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и их подразделений, заведений образования и научных учреждений всех типов и форм собственности.

Теги: Украина, эпидемия, соцопрос, вакцинация, украинцы, Украинский институт будущего, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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