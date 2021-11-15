28% украинцев полностью вакцинированы от коронавируса – Минздрав

Об этом 15 ноября во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в Faceboоk, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По информации Ляшко, за неделю в Украине сделали 1,6 млн прививок от COVID-19.

"Наибольшая доля вакцинированных минимум одной дозой в Киеве (61%), в Киевской области (почти 50%) и в Полтавской области (46%). Больше всего вакцинировали за прошлую неделю в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Среди аутсайдеров снова Закарпатская, Черновицкая, Донецкая и Кировоградская области", – уточнил министр.

10 ноября Ляшко рассказал, что в Украине 91–92% пациентов больниц не вакцинированы от COVID-19.

"Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава.

Министр здравоохранения сослался на данные исследования, согласно которому вакцинация в 11 раз снижает риск смертности от штамма коронавируса "Дельта".