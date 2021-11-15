В Украине снизилось количество выявленных случаев COVID-19 и число госпитализаций – Ляшко

В Минздраве подчеркнули, что уровень госпитализаций остается достаточно высоким в стране Фото: Evgeny Maloletka / ЮНИСЕФ

Об этом 15 ноября во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в Faceboоk, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Впервые за последние три месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц превышает количество госпитализированных. В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают", – сказал министр.

По его словам, стабилизация уровня госпитализаций является сигналом прохождения пика заболеваемости коронавирусом и начала разгрузки медицинской системы Украины.

"Но это еще не победа над вирусом. Количество заболевших и уровень госпитализации – на достаточно высоких показателях, поэтому надо продолжать наращивать темпы вакцинации и придерживаться карантинных ограничений", – отметил Ляшко.

В Национальной академии наук Украины 9 ноября заявили, что Украина не прошла пик смертности от COVID-19. По прогнозу ученых, среднее количество новых случаев будет равно от 20 989 до 22 482 в течение недели 10–16 ноября и от 19 529 до 21809 в течение 17–23 ноября.