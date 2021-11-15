В Украине снизилось количество выявленных случаев COVID-19 и число госпитализаций – Ляшко

Об этом 15 ноября во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в Faceboоk, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Впервые за последние три месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц превышает количество госпитализированных. В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают", – сказал министр.
По его словам, стабилизация уровня госпитализаций является сигналом прохождения пика заболеваемости коронавирусом и начала разгрузки медицинской системы Украины.
"Но это еще не победа над вирусом. Количество заболевших и уровень госпитализации – на достаточно высоких показателях, поэтому надо продолжать наращивать темпы вакцинации и придерживаться карантинных ограничений", – отметил Ляшко.
В Национальной академии наук Украины 9 ноября заявили, что Украина не прошла пик смертности от COVID-19. По прогнозу ученых, среднее количество новых случаев будет равно от 20 989 до 22 482 в течение недели 10–16 ноября и от 19 529 до 21809 в течение 17–23 ноября.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 15 ноября в Украине подтвердили 3,2 млн случаев COVID-19, умерло 77,1 тыс. человек.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава.