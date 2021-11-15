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В "желтой" зоне эпидопасности находятся две области Украины – Минздрав

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Критериям "оранжевой" зоны эпидемической опасности соответствуют пять регионов Украины
Критериям "оранжевой" зоны эпидемической опасности соответствуют пять регионов Украины
Фото: EPA

Минздрав Украины сократил "желтую" зону эпидемической опасности, по состоянию на 15 ноября в нее входят две области. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В "желтой" зоне находятся Кировоградская и Тернопольская области. 14 ноября в "желтой" зоне находилась Закарпатская область.

Критериям "оранжевой" зоны эпидемической опасности, согласно индикаторным показателям Минздрава, соответствуют пять регионов Украины – Винницкая, Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая.

В "красной" зоне 18 областей: Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Инфографика: moz.gov.ua
Инфографика: moz.gov.ua

По всей Украине три дня подряд, 12-го, 13-го и 14 ноября был превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (по 20%); 12-го, 13-го и 14 ноября – уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (82,7, 80,7 и 78,8); 12 ноября – уровень загруженности койко-мест с кислородом в больницах (65,1%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 ноября в Украине подтвердили 3,2 млн случаев COVID-19, умерло 77,1 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава. 

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). Также с 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев.

Теги: Украина, эпидемия, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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