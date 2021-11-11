В "желтой" зоне эпидопасности находятся три области Украины

В "желтой" зоне находятся Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская области.

16 регионов Украины и Киев входят в "красную" зону эпидопасности. В "оранжевой" – Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области.

По всей Украине три дня подряд превышен уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (89,6, 88,9 и 87,1 при норме в 60 и менее) и загруженности коек с кислородом (70%, 69,1% и 67,1% при норме в менее 65%).

Контекст:

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 16 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября). C 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев. C 12 ноября Черкасская область перейдет в "красную" зону.