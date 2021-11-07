16 регионов Украины соответствуют "красному" уровню эпидемической опасности – Минздрав

Речь идет о Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях.
Еще шесть областей – Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая – соответствуют "оранжевому" уровню. Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская области соответствуют "желтому" уровню.
По всей Украине три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (91,6; 91 и 90,9) и загруженность коек с кислородом (69,4%, 69,0% и 67,3%).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 7 ноября в Украине подтверждено более 3 млн случаев COVID-19, умерло более 72 тыс. человек.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
С тех пор в "красную" зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). C 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев. С 8 ноября в "красную" зону перейдет Волынская область.