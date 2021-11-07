16 регионов Украины соответствуют "красному" уровню эпидемической опасности – Минздрав

Речь идет о Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Еще шесть областей – Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая – соответствуют "оранжевому" уровню. Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская области соответствуют "желтому" уровню.

По всей Украине три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (91,6; 91 и 90,9) и загруженность коек с кислородом (69,4%, 69,0% и 67,3%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 ноября в Украине подтверждено более 3 млн случаев COVID-19, умерло более 72 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.