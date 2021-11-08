Волынь попала в список "красных" областей. Всего в перечне уже 17 регионов

Речь идет о Киеве, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Еще пять областей – Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая – соответствуют "оранжевому" уровню. Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская области соответствуют "желтому" уровню.

По всей Украине три дня подряд превышен уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (91, 90,9 и 90,1 при норме в 60 и менее) и загруженности коек с кислородом (69%, 67,3% и 68,5% при норме в менее 65%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 ноября в Украине подтверждено более 3 млн случаев COVID-19, умерло более 72 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.