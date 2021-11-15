За сутки в Украине COVID-19 заболело менее 11 тыс. человек

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,2 млн случаев коронавируса Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 764 ребенка и 132 медика.

За сутки от коронавируса умерло 442 человека, выздоровело 11 219 пациентов, госпитализированы 2798 заболевших.

14 ноября в Украине сделали 50 591 тестирование на коронавирус, из которых 21 443 – методом ПЦР, сообщила пресс-служба Минздрава.

"91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы "антиковидной" вакцины", – отметили в Минздраве.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 228 441 случай коронавируса. Умерло 77 147 человек, выздоровело 2 642 459 заболевших.