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В мире сделали почти 7,5 млрд прививок от COVID-19 – Bloomberg

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Массовая вакцинация от коронавируса в мире началась в конце 2020 года
Массовая вакцинация от коронавируса в мире началась в конце 2020 года
Фото: EPA

По состоянию на 14 ноября в мире сделали более 7,47 млрд прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация началась в 184 странах мира. Последний последний суточный показатель составил 35,8 млн доз. 

Лидерами по количеству введенных доз являются:

  • материковый Китай (2,4 млрд доз, полностью вакцинированы 76,6% населения);
  • Индия (1,1 млрд доз, полностью вакцинированы 26,5% населения);
  • страны Евросоюза (607,6 млн доз, полностью вакцинированы 67,8% населения);
  • США (439 млн доз, полностью вакцинированы 58,7% населения);
  • Бразилия (294,2 млн доз, полностью вакцинированы 60,1% населения).
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 ноября в стране первую дозу вакцины получили 12,2 млн человек, а 8,7 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Bloomberg, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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