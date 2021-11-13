Шмыгаль ожидает спад волны COVID-19 уже на следующей неделе

"К сожалению, в Украине большинство областей находится в красной зоне, но на этой неделе произошла стабилизация и по большинству областей можно утверждать, что плато наступило. Думаем, что уже на этой и следующей неделе будет спад", - сказал он.

При этом он предупредил, что спад заболеваемости не означает, что можно сбавлять темпы вакцинации.

21 октября заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин анонсировал начало спада текущей волны COVID-19 в Украине в середине ноября. "После чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем – март – апрель 2022 года", – отметил главный санврач.