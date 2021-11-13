Более 12 млн украинцев получили одну дозу вакцины против COVID-19

В общей сложности в Украине сделали 20,7 млн прививок от коронавируса Фото: depositphotos.com

Первую дозу 12 ноября получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.

Большую часть прививок за сутки сделали вакциной компании Pfizer (151 тыс.). Еще 122 тыс. украинцев получили вакцину CoronaVac, 21,8 тыс. – AstraZeneca.

Всего с начала кампании одну дозу вакцины получили 12 121 802 человека, полностью иммунизирован и получил две дозы – 8 586 461 человек.

В общей сложности в Украине сделано 20 708 263 прививки от коронавируса.