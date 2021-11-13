Джен Псаки вернулась на работу после выздоровления от COVID-19

Псаки утверждает, что у нее были легкие симптомы болезни Фото: ЕРА

Псаки возобновила свои ежедневные брифинги и сообщила журналистам, что отрицательный тест на коронавирусную инфекцию она получила 10 ноября.

Спикер Белого дома рассказала, что у нее были легкие симптомы COVID-19, в основном усталость. Она также положительно отозвалась о вакцинации от коронавируса.

В конце октября Псаки решила не отправляться в поездку с президентом США Джо Байденом из-за чрезвычайной ситуации в ее семье. Впоследствии оказалось, что ее родственники больны COVID-19. 31 октября стало известно, что коронавирусную инфекцию обнаружили и у самой Псаки.