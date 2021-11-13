ГОРДОН
 
 
МИР

Джен Псаки вернулась на работу после выздоровления от COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Псаки утверждает, что у нее были легкие симптомы болезни
Псаки утверждает, что у нее были легкие симптомы болезни
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая в конце октября сообщила о положительном тесте на COVID-19, вышла на работу в Белый дом. Об этом 12 ноября проинформировало Associated Press.

Псаки возобновила свои ежедневные брифинги и сообщила журналистам, что отрицательный тест на коронавирусную инфекцию она получила 10 ноября.

Спикер Белого дома рассказала, что у нее были легкие симптомы COVID-19, в основном усталость. Она также положительно отозвалась о вакцинации от коронавируса.

В конце октября Псаки решила не отправляться в поездку с президентом США Джо Байденом из-за чрезвычайной ситуации в ее семье. Впоследствии оказалось, что ее родственники больны COVID-19. 31 октября стало известно, что коронавирусную инфекцию обнаружили и у самой Псаки.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В США, по данным ВОЗ, на 12 ноября подтвердили 46,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 753 тыс. пациентов с COVID-19.

По данным агентства Bloomberg, на 13 ноября в стране сделали 437 млн прививок от коронавируса, а во всем мире – более 7,46 млрд.

Теги: США, Джен Псаки, вакцинация, Белый дом, инфекция, спикер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
"Похоже на выезд "скорой". Волочкова показала, как ей приводят в порядок "ножки, ручки и ногтишки"
"Похоже на выезд "скорой". Волочкова показала, как ей приводят в порядок "ножки, ручки и ногтишки"
  Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда
  Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини
Тысячи белых роз и четыре свадебных платья. СМИ рассказали подробности свадьбы Хилтон
Тысячи белых роз и четыре свадебных платья. СМИ рассказали подробности свадьбы Хилтон
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети
"Помолодела", "Бомба, пушка, ракета!" Каменских удивила подписчиков стрижкой под каре
"Помолодела", "Бомба, пушка, ракета!" Каменских удивила подписчиков стрижкой под каре
"Там животик?" Подписчики заподозрили Мишину в беременности
"Там животик?" Подписчики заподозрили Мишину в беременности
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах
"Живем насыщенной половой жизнью". Василиса Фролова показала восьмимесячного сына
"Живем насыщенной половой жизнью". Василиса Фролова показала восьмимесячного сына
"Фак, какой же Брюс огонь", "Какой мужчина". 66-летний Уиллис впечатлил сеть новым селфи
"Фак, какой же Брюс огонь", "Какой мужчина". 66-летний Уиллис впечатлил сеть новым селфи
Представительница Украины может не попасть на "Мисс мира" из-за отсутствия визы
Представительница Украины может не попасть на "Мисс мира" из-за отсутствия визы
"А целлюлитик уже виден", "Габаритная дама". Тринчер разочаровала сеть новым фото в купальнике
"А целлюлитик уже виден", "Габаритная дама". Тринчер разочаровала сеть новым фото в купальнике
"А вы не пробовали трусики носить?" Стужук в микробикини поделилась новыми фото с отдыха в Доминиканской Республике
"А вы не пробовали трусики носить?" Стужук в микробикини поделилась новыми фото с отдыха в Доминиканской Республике
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым
"Есть огромное желание пошалить". Ирина Билык надела металлические конусы на грудь. Фото
"Есть огромное желание пошалить". Ирина Билык надела металлические конусы на грудь. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу (120441)
2
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину (105604)
3
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (44338)
4
"Письку нафиг отморозишь". Волочкова показала честное фото своего тела (43327)
5
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой (39379)
6
"Нереально сексуальная". Полякова снялась в крошечном купальнике (34850)
7
"Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады (29471)
8
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте (27830)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS