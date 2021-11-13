В России – новый рекорд смертей от COVID-19 в сутки

По числу подтвержденных случаев COVID-19 РФ занимает пятое место в мире Фото: EPA

Как отмечает РБК, это рекордный показатель. Предыдущий рекорд был установлен 10 ноября – 1239 умерших.

Всего в России за прошлые сутки подтвердили 39 256 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в стране COVID-19 выявили у более чем 9 млн человек, умерло 254,2 тыс. заболевших.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.