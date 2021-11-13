В Киевской области с 13 ноября усиливается карантин

В транспорт теперь будут пускать только с COVID-сертификатом, тестом или справкой о выздоровлении от коронавируса Фото: depositphotos.com

Теперь ездить в автобусах, маршрутках и электричках в области смогут только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов:

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении от COVID-19, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием приложения "Дія".

"Когда Киевскую область только ввели в "красную" зону, работу транспорта мы не ограничивали никоим образом. Но дальше оттягивать этот момент уже не было возможности", – отметил Володин.