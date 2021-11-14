На украинских вокзалах вакцинировали от COVID-19 уже более 50 тыс. человек – "Укрзалізниця"

"В центре вакцинации на железнодорожном вокзале Запорожья получила прививку Наталья Синченяк, наш 50-тысячный пассажир", – заявили в пресс-службе.

Пункты вакцинации работают на 31 вокзале.

"Следует отметить, что статистика последней недели демонстрирует рост желающих получить прививки в небольших городах. Топ-5 пунктов, где больше всего людей прошли вакцинацию: Мариуполь – 2047 [прививок], Киев – 1314, Коростень – 1181, Коломыя – 1021, Львов – 1000", – сообщили в "Укрзалізниці".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 10 ноября в стране оставалось более 10 млн доз вакцин от коронавируса.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 ноября в стране первую дозу вакцины получили 12,2 млн человек, а 8,7 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.