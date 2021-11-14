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Критериям "красной" зоны в Украине соответствуют 18 регионов – Минздрав

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В Украине ухудшается ситуация с COVID-19
В Украине ухудшается ситуация с COVID-19
Фото: EPA

Критериям "красной" зоны эпидемической опасности, согласно индикаторным показателям Минздрава, соответствуют 18 регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, опубликованные 14 ноября.

Это Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. 

Критериям "желтой" зоны соответствуют Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская области, "оранжевой" – Винницкая, Полтавская, Харьковская и Черновицкая.

Инфографика: moz.gov.ua
Инфографика: moz.gov.ua

По всей Украине 12-го и 13 ноября был превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (по 20%); 11-го, 12-го и 13 ноября – уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (84, 82,7 и 80,7); 11-го и 12 ноября – уровень загруженности койко-мест с кислородом в больницах (65,7% и 65,1%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 ноября в Украине подтвердили 3,2 млн случаев COVID-19, умерло 76,7 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава. 

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). Также с 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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