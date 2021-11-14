ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине подтвердили более 14 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине за сутки выздоровело 11 146 пациентов с COVID-19
В Украине за сутки выздоровело 11 146 пациентов с COVID-19
Фото: EPA

В Украине за сутки 13 ноября подтверждено 14 490 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины 14 ноября в Facebook.

Среди заболевших – 1069 детей и 135 медиков.

За сутки от коронавируса умерло 403 человека, выздоровело 11 146 пациентов, госпитализирован 4881 заболевший.

"91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы "антиковидной" вакцины", – отметили в Минздраве.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 217 639 случаев коронавируса. Умерло 76 705 человек, выздоровело 2 631 240 заболевших.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1996318340531261

За сутки в Украине сделали 77 713 тестирований на коронавирус, из которых 36 308 – методом ПЦР, 7940 – методом ИФА, а также 33 465 экспресс-тестов на антиген, сообщила пресс-служба Минздрава. С начала эпидемии в Украине сделали 15,2 млн ПЦР-тестов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Следующее слово люблю?" Эллерт появился в комментариях Мишиной и спровоцировал слухи о воссоединении
"Следующее слово люблю?" Эллерт появился в комментариях Мишиной и спровоцировал слухи о воссоединении
"Бог – женщина". Басистка Måneskin удивила фанатов дерзким образом с крестом на языке
"Бог – женщина". Басистка Måneskin удивила фанатов дерзким образом с крестом на языке
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
"Похоже на выезд "скорой". Волочкова показала, как ей приводят в порядок "ножки, ручки и ногтишки"
"Похоже на выезд "скорой". Волочкова показала, как ей приводят в порядок "ножки, ручки и ногтишки"
  Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда
  Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини
Тысячи белых роз и четыре свадебных платья. СМИ рассказали подробности свадьбы Хилтон
Тысячи белых роз и четыре свадебных платья. СМИ рассказали подробности свадьбы Хилтон
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети
"Помолодела", "Бомба, пушка, ракета!" Каменских удивила подписчиков стрижкой под каре
"Помолодела", "Бомба, пушка, ракета!" Каменских удивила подписчиков стрижкой под каре
"Там животик?" Подписчики заподозрили Мишину в беременности
"Там животик?" Подписчики заподозрили Мишину в беременности
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах
"Живем насыщенной половой жизнью". Василиса Фролова показала восьмимесячного сына
"Живем насыщенной половой жизнью". Василиса Фролова показала восьмимесячного сына
"Фак, какой же Брюс огонь", "Какой мужчина". 66-летний Уиллис впечатлил сеть новым селфи
"Фак, какой же Брюс огонь", "Какой мужчина". 66-летний Уиллис впечатлил сеть новым селфи
Представительница Украины может не попасть на "Мисс мира" из-за отсутствия визы
Представительница Украины может не попасть на "Мисс мира" из-за отсутствия визы
"А целлюлитик уже виден", "Габаритная дама". Тринчер разочаровала сеть новым фото в купальнике
"А целлюлитик уже виден", "Габаритная дама". Тринчер разочаровала сеть новым фото в купальнике
"А вы не пробовали трусики носить?" Стужук в микробикини поделилась новыми фото с отдыха в Доминиканской Республике
"А вы не пробовали трусики носить?" Стужук в микробикини поделилась новыми фото с отдыха в Доминиканской Республике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу (143712)
2
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину (125863)
3
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (54451)
4
"Письку нафиг отморозишь". Волочкова показала честное фото своего тела (47402)
5
"Нереально сексуальная". Полякова снялась в крошечном купальнике (46742)
6
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой (41068)
7
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте (36075)
8
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (35163)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS