В Украине подтвердили более 14 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за сутки выздоровело 11 146 пациентов с COVID-19 Фото: EPA

Среди заболевших – 1069 детей и 135 медиков.

За сутки от коронавируса умерло 403 человека, выздоровело 11 146 пациентов, госпитализирован 4881 заболевший.

"91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы "антиковидной" вакцины", – отметили в Минздраве.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 217 639 случаев коронавируса. Умерло 76 705 человек, выздоровело 2 631 240 заболевших.

За сутки в Украине сделали 77 713 тестирований на коронавирус, из которых 36 308 – методом ПЦР, 7940 – методом ИФА, а также 33 465 экспресс-тестов на антиген, сообщила пресс-служба Минздрава. С начала эпидемии в Украине сделали 15,2 млн ПЦР-тестов.