В "Дії" можно сгенерировать COVID-сертификат о выздоровлении

Сертификат можно сгенерировать в приложении на 15-й день с момента, когда врач внесет положительный диагноз и ваши данные в систему Фото: thedigital.gov.ua

Обязательным основанием для создания сертификата является медицинская запись врача о диагнозе, который будет фиксироваться в электронной системе здравоохранения.

Сертификат можно сгенерировать в приложении на 15-й день с момента, когда врач внесет положительный диагноз и ваши данные в систему. Сертификат действует 90 дней.

При этом документ можно будет получать не чаще двух раз в год.