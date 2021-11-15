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В "Дії" можно сгенерировать COVID-сертификат о выздоровлении

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Сертификат можно сгенерировать в приложении на 15-й день с момента, когда врач внесет положительный диагноз и ваши данные в систему
Сертификат можно сгенерировать в приложении на 15-й день с момента, когда врач внесет положительный диагноз и ваши данные в систему
Фото: thedigital.gov.ua

В приложении "Дія" можно сгенерировать сертификат об излечении после COVID-19. Скриншот такого сертификата опубликовало "РБК-Украина".

Обязательным основанием для создания сертификата является медицинская запись врача о диагнозе, который будет фиксироваться в электронной системе здравоохранения.

Сертификат можно сгенерировать в приложении на 15-й день с момента, когда врач внесет положительный диагноз и ваши данные в систему. Сертификат действует 90 дней.

При этом документ можно будет получать не чаще двух раз в год.

Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, "зеленый" – 365 дней.

На портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія".

Теги: Украина, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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