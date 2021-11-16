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ДЕНЬГИ

Было бы корректно, если бы Зеленский сказал, что уголь, упомянутый им в обращении, купила ДТЭК – Яценюк

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Яценюк (на фото) обратил внимание, что президент не сказал, кто купил уголь
Яценюк (на фото) обратил внимание, что президент не сказал, кто купил уголь
Фото: nfront.org.ua

В видеообращении, опубликованном 15 ноября, президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы уточнить, что уголь, необходимый Украине для прохождения отопительного сезона, купила частная компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Такое мнение 15 ноября в эфире телеканала "Украина 24" выразил бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Зеленский в обращении сказал следующее: "Государство успешно преодолевает вызов с недостатком угля. Недостатка не будет. Кроме нашего, украинского, угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже идут и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем по морю, полностью покрывает потребности энергетической сферы до конца этого года".

"Он, правда, не сказал, что это ДТЭК купил уголь, а было бы важно. Ну, это корректно со стороны президента – сказать: "Я благодарен компании ДТЭК за то, что они взяли деньги. На эти деньги купили уголь, и благодаря этому Украина, скорее всего, не замерзнет и, возможно, как-то пройдет эту зиму", – объяснил Яценюк.

Он считает, что зиму Украина пройдет "не благодаря власти, а вопреки власти и ее действиям".

Контекст:

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 15 ноября опустились ниже 400 тыс. тонн.

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

29 октября стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

Компания ДТЭК подписала контракт на поставку в ноябре дополнительно 60 тыс. тонн угля из Соединенных Штатов Америки. ДТЭК сообщал о договорах на поставку около 0,5 млн тонн угля, в том числе из Польши (320 тыс. тонн) и США (150 тыс. тонн). По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. тонн импортного угля.

30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 11 ноября, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.

Теги: Арсений Яценюк, уголь, энергетика, отопительный сезон, ДТЭК, деньги
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