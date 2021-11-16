Было бы корректно, если бы Зеленский сказал, что уголь, упомянутый им в обращении, купила ДТЭК – Яценюк

Яценюк (на фото) обратил внимание, что президент не сказал, кто купил уголь Фото: nfront.org.ua

Зеленский в обращении сказал следующее: "Государство успешно преодолевает вызов с недостатком угля. Недостатка не будет. Кроме нашего, украинского, угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже идут и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем по морю, полностью покрывает потребности энергетической сферы до конца этого года".

"Он, правда, не сказал, что это ДТЭК купил уголь, а было бы важно. Ну, это корректно со стороны президента – сказать: "Я благодарен компании ДТЭК за то, что они взяли деньги. На эти деньги купили уголь, и благодаря этому Украина, скорее всего, не замерзнет и, возможно, как-то пройдет эту зиму", – объяснил Яценюк.

Он считает, что зиму Украина пройдет "не благодаря власти, а вопреки власти и ее действиям".