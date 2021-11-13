В нефтегазовую отрасль Украины будет инвестировано еще 1,9 млрд грн – Шмыгаль

"На заседании Кабинета Министров на этой неделе утвердили условия двух соглашений о разделе продукции в рамках Грюнивского и Ахтырского углеводородных участков. По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн", – написал он.

По данным главы правительства, за последний год подписано восемь соглашений о распределении продукции, "что позволяет уже со следующего года существенно наращивать добычу газа".

"Еще одно решение в сфере энергетики. Возобновили работу предприятия "Энергетическая компания Украины", которая будет работать как вертикально-интегрированное предприятие и объединит часть госшахт и "Центрэнерго". Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля "Центрэнерго", а государственные шахты получат постоянный канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации", – объяснил Шмыгаль.