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Украина и Словакия обсудили возможность увеличить поставки газа в Украину. Есть условие

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Главы правительств встречались в Ужгороде
Главы правительств встречались в Ужгороде
Фото: kmu.gov.ua

12 ноября в Ужгороде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой правительства Словакии Эдуардом Гегером, проинформировал сайт Кабинета Министров Украины.

"Премьер-министры констатировали значительный потенциал для дальнейшего развития украинско-словацкого партнерства, в основе которого крепкие добрососедские связи, взаимное уважение и общие европейские ценности. Премьер-министры отметили, что наглядным результатом совместной работы обеих сторон является возобновление полноценного функционирования Международного аэропорта Ужгород", – говорится в совместном заявлении.

В ходе разговора обсуждалась "возможность увеличения поставок природного газа в Украину через территорию Словацкой Республики, приняли во внимание, что это может произойти только в соответствии с договоренностями операторов газотранспортных систем обеих стран".

"Премьер-министр Словацкой Республики подтвердил, что словацкая сторона поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и не признает оккупацию Крымского полуострова и города Севастополь Российской Федерацией. В этой связи премьер-министры договорились об усилении взаимодействия в рамках Крымской платформы", – подчеркивается в документе.

В нем также сказано об активизации "сотрудничества в реализации курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, направленного на дальнейшее углубление политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации".

"Премьер-министры положительно отметили рост торгово-экономических показателей между Украиной и Словакией за последние годы, несмотря на негативное влияние пандемического кризиса, вызванного распространением коронавирусной болезни COVID-19, и согласились, что для наращивания двусторонней торговли и участия словацкого бизнеса в украинских инвестиционных проектах есть все предпосылки. Кроме того, договорились, что правительства обеих стран будут вместе работать на поддержку и взаимную защиту инвестиций", – указано в документе.

Главы правительств также обсуждали ряд других вопросов, в частности сотрудничество в сфере энергетики и энергетической безопасности, "подтвердили общую заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в сфере транспортировки и транзита нефти и природного газа, интеграции Украины в европейский рынок электроэнергии и природного газа, включая синхронизацию электрической сети Украины из ENTSO-E и газовой системы Украины с ENTSO-G".

Контекст:

2 ноября в Глазго (Великобритания) во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Словакии Зузаной Чапутовой на конференции ООН по изменению климата Словакия подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины.

Словакия стала пятой страной Евросоюза, которая подписала декларацию о признании европерспективы Украины. Первой страной, поддержавшей стремление Украины вступить в ЕС, стала Литва, это произошло 18 марта 2021 года.

Теги: газ, инвестиции, Словакия, Ужгород, энергетика, аэропорт, независимость, документы, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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