Словакия подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины

"Словакия стала еще одним государством ЕС, с которым подписана декларация о признании европейской перспективы Украины", – написал президент.

От также сообщил, что обсудил со своей словацкой коллегой поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, взаимодействие в энергетической сфере и ситуацию с безопасностью на Донбассе.

* стала ще однією державою #ЄС, з якою підписано Декларацію про визнання європейської перспективи * . Обговорили з @ZuzanaCaputova підтримку членства * в @NATO та #ЄС, взаємодію в енергетичній сфері й безпекову ситуацію на #Донбасі pic.twitter.com/s1NCf725EA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021