Словакия подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины

"Словакия стала еще одним государством ЕС, с которым подписана декларация о признании европейской перспективы Украины", – написал президент.
От также сообщил, что обсудил со своей словацкой коллегой поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, взаимодействие в энергетической сфере и ситуацию с безопасностью на Донбассе.
* стала ще однією державою #ЄС, з якою підписано Декларацію про визнання європейської перспективи * . Обговорили з @ZuzanaCaputova підтримку членства * в @NATO та #ЄС, взаємодію в енергетичній сфері й безпекову ситуацію на #Донбасі pic.twitter.com/s1NCf725EA— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021
Словакия стала пятой страной Евросоюза, которая подписала декларацию о признании европерспективы Украины.
Первой страной, поддержавшей стремление Украины вступить в ЕС, стала Литва, это произошло 18 марта 2021 года. 3 мая декларацию подписала Польша, 8 мая – Латвия.
Совместное заявление с Эстонией было подписано 19 мая.