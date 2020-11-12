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Евросоюз может признать Украину кандидатом на членство в 2027 году – посол Литвы

Чтобы к 2027 году стать кандидатом в члены ЕС Украине важно закрепить свои успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

6 октября Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации
6 октября Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации
Фото: depositphotos.com

Во время второго председательства Литвы в Совете Европейского союза, которое состоится в 2027 году, Евросоюз уже мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС. Об этом посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Основная цель инициативы экс-премьера Андрюса Кубилюса "Украина-2027" – помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине в выполнении реформ и одновременно обеспечить прозрачное использование инвестиций, способствовать более быстрому росту ее экономики. Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в ЕС", – сказал он.

Сарапинас подчеркнул, что это прекрасная перспектива для мобилизации Украины в выполнении дальнейших демократических реформ.

"Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС – всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины", – добавил он.

Посол отметил, что в середине 2021 года в Вильнюсе планируется организовать четвертую конференцию реформ в Украине, которая будет способствовать укреплению процесса реформ.

"Перед Украиной стоит сложная задача: одновременно решать проблемы с оккупацией Крыма и части Восточной Украины и выполнять структурные реформы. Кроме того, как и другим странам, вам необходимо бороться с пандемией COVID-19. Несмотря на эти вызовы, Украина сделала огромный шаг в выполнении важных реформ", – считает он.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на июль 2020 года соглашение было выполнено на 41,6%.

6 октября по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Теги: Украина, Литва, Андрюс Кубилюс, Евросоюз
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