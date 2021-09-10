Аэропорт Ужгород принял первый авиарейс в рамках соглашения между Украиной и Словакией

Как подчеркнули в ведомстве, с сегодняшнего дня управление воздушным движением, а также использование воздушного пространства на тактическом уровне будут происходить на определенной части воздушного пространства Словакии.

"Международный аэропорт Ужгород расположен в горной местности таким образом, что порог взлетно-посадочной полосы 10 расположен в нескольких сотнях метров от украинско-словацкой границы. Использование воздушного пространства соседней страны – необходимое условие для осуществления посадок по приборам на этом аэродроме", – пояснили в Мининфраструктуры.

Глава министерства Александр Кубраков считает, что это должно положительно повлиять на развитие авиаперевозок в регионе.

"Мы видим, что есть спрос как на международные, так и внутренние авиарейсы. Например, полеты по восстановленному летом этого года маршруту Киев – Ужгород – Киев почти всегда происходят с полной посадкой пассажиров. Опираясь на ряд позитивных тенденций, сейчас активно работаем над дальнейшим развитием региональных аэропортов страны", – сказал Кубраков.