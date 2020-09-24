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Украина и Словакия подписали соглашение, возобновляющее работу аэропорта Ужгород

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о результативных переговорах со своим словацким коллегой Андреем Долежалом по возобновлению работы международного аэропорта Ужгород.

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Аэропорт Ужгород перестал принимать регулярные рейсы с июня 2016 года
Аэропорт Ужгород перестал принимать регулярные рейсы с июня 2016 года
Фото: depositphotos.com

Украина и Словакия 24 сентября подписали соглашение, которое позволит восстановить работу международного аэропорта "Ужгород". Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.

"Вместе с моим словацким коллегой – министром транспорта и строительства Словацкой Республики Андреем Долежалом подписали соответствующее двустороннее межправительственное соглашение. После стольких месяцев простоя мы соединим Закарпатье авиационным сообщением с другими регионами и заграницей", – написал Криклий.

Подписание соглашения прошло в рамках визита в Словакию президента Украины Владимира Зеленского.

Криклий и посол Словакии Марек Шафин 23 сентября 2019 года обсуждали вопрос восстановления полноценного функционирования аэропорта Ужгород. Тогда стороны договорились ускорить внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания и дальнейшего вступления cоглашения в силу.

Особенностью аэропорта в Ужгороде является то, что для взлета и посадки самолетам приходится залетать в воздушное пространство Словакии. Подписанное соглашение определяет условия использования этой части воздушного пространства.

По данным LIGA.net, аэропорт Ужгород не принимает регулярные рейсы с июня 2016 года.

Теги: Словакия, Ужгород, аэропорт, переговоры, воздушное пространство, Дмитрий Кулеба, самолеты, Владислав Криклий, инфраструктура, соглашение
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