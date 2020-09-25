Новый аэропорт в Закарпатье появится через два-три года – Зеленский

На Закарпатье через два-три года построят новый аэропорт, деньги на его строительство закладываются в бюджет на 2021 год. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября на брифинге по итогам рабочей поездки в Закарпатскую область, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Президент сказал о постройке фундаментального, международного современного аэропорта в Закарпатье.
"Где он будет? У нас есть три варианта", – добавил президент, но не назвал, какие именно.
Украина и Словакия подписали 24 сентября соглашение, которое позволит восстановить работу Международного аэропорта Ужгород.
Особенностью аэропорта в Ужгороде является то, что для взлета и посадки самолетам приходится залетать в воздушное пространство Словакии. Подписанное соглашение определяет условия использования этой части воздушного пространства.
По данным LIGA.net, аэропорт Ужгород перестал принимать регулярные рейсы с июня 2016 года. Первый регулярный рейс авиакомпании "Мотор Січ" по маршруту Киев – Львов – Ужгород аэропорт принял 15 марта 2019 года. В мае 2019 года этот авиарейс закрыли, и после этого аэропорт снова прекратил работу.