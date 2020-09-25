Новый аэропорт в Закарпатье появится через два-три года – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на месте аэропорта Ужгород невозможно построить большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу.

Деньги на строительство нового аэропорта на Закарпатье закладываются в бюджет на 2021 год Фото: depositphotos.com

На Закарпатье через два-три года построят новый аэропорт, деньги на его строительство закладываются в бюджет на 2021 год. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября на брифинге по итогам рабочей поездки в Закарпатскую область, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы планируем обновление аэропорта [Ужгород] в любом случае, чтобы он был нормальный, современный, жизнеспособный. Что касается географического расположения этого аэропорта, все мы понимаем: построить на этом месте большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу невозможно", – заявил Зеленский.

Президент сказал о постройке фундаментального, международного современного аэропорта в Закарпатье.

"Где он будет? У нас есть три варианта", – добавил президент, но не назвал, какие именно.

Украина и Словакия подписали 24 сентября соглашение, которое позволит восстановить работу Международного аэропорта Ужгород.

Особенностью аэропорта в Ужгороде является то, что для взлета и посадки самолетам приходится залетать в воздушное пространство Словакии. Подписанное соглашение определяет условия использования этой части воздушного пространства.

По данным LIGA.net, аэропорт Ужгород перестал принимать регулярные рейсы с июня 2016 года. Первый регулярный рейс авиакомпании "Мотор Січ" по маршруту Киев – Львов – Ужгород аэропорт принял 15 марта 2019 года. В мае 2019 года этот авиарейс закрыли, и после этого аэропорт снова прекратил работу.