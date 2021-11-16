У Порошенко самый высокий антирейтинг среди политиков Украины – опрос

На выборах за Порошенко ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 44% украинцев Фото: ЕРА

На выборах за Порошенко ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 44% украинцев.

В первой тройке антирейтинга также сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (35%) и нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (34%).

За президента Украины Владимира Зеленского не готовы голосовать 32% опрошенных.

Следом идут экс-премьер-министр Арсений Яценюк (22%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (22%) и мэр Киева Виталий Кличко (21%).

Опрос проводился 10–13 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Согласно результатам опроса, президентский рейтинг возглавляет Зеленский, Порошенко на втором месте.