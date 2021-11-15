Бутусов: Порошенко сказал: "Мой сын под Иловайском". Но это оказалось неправдой

По словам Бутусова, это произошло на их встрече 27 августа 2014-го. В то время украинская группировка под Иловайском уже находилась в окружении российских войск.

"Я в присутствии большого числа людей сказал: "Петр Алексеевич, ситуация там критическая. Сил для деблокады нет. Надо спасать людей, нужен приказ на выход. Ночью сегодня еще не поздно, можно выйти. Потом русские перекроют". Петр Алексеевич сказал, что они будут держать позиции, что мы собрали последний резерв, чтобы выбить врага с позиций вокруг Иловайска. Сказал, что сделает все возможное, чтобы деблокировать силы, и произнес такую фразу: "Мой сын под Иловайском", – вспомнил Бутусов.

На самом деле, сообщил он, Алексей Порошенко находился в другом населенном пункте в Донецкой области.

"Оказалось, нет [это неправда]. Его сын был в районе Краматорска в этот момент, вне кольца окружения", – сказал журналист.

"Слеза блеснула у Петра Алексеевича в глазах?" – уточнил Гордон.

"Мне показалось, что блеснула", – ответил Бутусов.

Алексей Порошенко рассказывал, что в зоне антитеррористической операции на Донбассе он находился летом 2014 года, служил в артиллерийском подразделении. Вернувшись с Донбасса, он начал предвыборную кампанию, а вскоре выиграл выборы в одном из мажоритарных округов в Винницкой области.

По словам Алексея Порошенко, на Донбасс он отправился под вымышленной фамилией. "Никто не знал или, по крайней мере, не должен был знать, что я – сын президента. И даже когда ко мне подходили люди, которые вроде бы узнавали, я всегда говорил, что они ошиблись. Не знаю, была ли это правильная позиция. Но тогда, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни людей, которые были рядом со мной, я был под другой фамилией", – рассказал сын экс-президента в 2015 году.

Интервью с Бутусовым выйдет сегодня на YouTube-канале "Дмитрий Гордон", трансляция начнется в 18.00