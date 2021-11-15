Бутусов: Порошенко сказал: "Мой сын под Иловайском". Но это оказалось неправдой

По словам Бутусова, это произошло на их встрече 27 августа 2014-го. В то время украинская группировка под Иловайском уже находилась в окружении российских войск.
"Я в присутствии большого числа людей сказал: "Петр Алексеевич, ситуация там критическая. Сил для деблокады нет. Надо спасать людей, нужен приказ на выход. Ночью сегодня еще не поздно, можно выйти. Потом русские перекроют". Петр Алексеевич сказал, что они будут держать позиции, что мы собрали последний резерв, чтобы выбить врага с позиций вокруг Иловайска. Сказал, что сделает все возможное, чтобы деблокировать силы, и произнес такую фразу: "Мой сын под Иловайском", – вспомнил Бутусов.
На самом деле, сообщил он, Алексей Порошенко находился в другом населенном пункте в Донецкой области.
"Оказалось, нет [это неправда]. Его сын был в районе Краматорска в этот момент, вне кольца окружения", – сказал журналист.
"Слеза блеснула у Петра Алексеевича в глазах?" – уточнил Гордон.
"Мне показалось, что блеснула", – ответил Бутусов.
Алексей Порошенко рассказывал, что в зоне антитеррористической операции на Донбассе он находился летом 2014 года, служил в артиллерийском подразделении. Вернувшись с Донбасса, он начал предвыборную кампанию, а вскоре выиграл выборы в одном из мажоритарных округов в Винницкой области.
По словам Алексея Порошенко, на Донбасс он отправился под вымышленной фамилией. "Никто не знал или, по крайней мере, не должен был знать, что я – сын президента. И даже когда ко мне подходили люди, которые вроде бы узнавали, я всегда говорил, что они ошиблись. Не знаю, была ли это правильная позиция. Но тогда, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни людей, которые были рядом со мной, я был под другой фамилией", – рассказал сын экс-президента в 2015 году.
Интервью с Бутусовым выйдет сегодня на YouTube-канале "Дмитрий Гордон", трансляция начнется в 18.00
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска Донецкой области, но после того, как в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.
Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих под Иловайском. По данным Офиса генпрокурора, еще 429 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен и 24 пропали без вести.
По информации Бутусова, погибло не 366, а 368 украинских военнослужащих, до сих пор пропавшими без вести считаются 15 человек. В целом группировка украинских войск вблизи Иловайска составляла 1200 человек.
В 2017 году прокуратура обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией. В Офисе генпрокурора считают, что вооруженные силы РФ заранее спланировали вероломное убийство украинских военнослужащих в Иловайском котле и российское командование "заманивало украинских военных в "зеленые коридоры".