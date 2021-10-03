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Зеленский: Я ничего не решил по поводу второго срока

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Зеленский: Мы выполнили где-то 30 35% наших обещаний и нашей программы, а уже половина срока прошла
Зеленский: Мы выполнили где-то 30–35% наших обещаний и нашей программы, а уже половина срока прошла
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок. Об этом он сказал на пресс-конференции 3 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Две вещи. Первая: я ничего не решил по поводу второго срока. А что касается сказанного вами, "я уйду, когда выполню все обещания": я говорил немного о другом, в другом смысле. Я сказал: у нас там была статистика, что мы выполнили где-то 30–35% наших обещаний и нашей программы, а уже половина срока прошла. Я сказал, что если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, потому что та статистика касалась именно работы на законодательной основе, если постоянно будут нам говорить, что это противоречит регламенту, если постоянно будет политический спам из-за тысяч правок, мы не успеем это сделать. А я очень хочу сделать все и успеть сделать все, что я пообещал. Но это также не означает, что если я успею все сделать за четыре с половиной года, я за полгода до конца каденции уйду. Нет, до конца я точно доработаю", – заявил президент.

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко допускал, что Зеленский может решить баллотироваться в президенты еще раз. "Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН".

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно опубликованным 7 сентября результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", Зеленский возглавляет президентский рейтинг. На выборах его готовы поддержать 31,1% украинцев. На втором месте Порошенко – 13,3%.

10 сентября на полях форума Ялтинской европейской стратегии Зеленский говорил, что намерен выполнить данные избирателям обещания до конца своей первой каденции. "Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что обещал, в свой один срок и поеду отдыхать", – заявлял глава государства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: выборы, Владимир Зеленский, президент
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