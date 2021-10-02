Зеленский заявил, что хочет быть президентом до выполнения всех обещаний

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко допускал, что Зеленский может решить баллотироваться в президенты еще раз. "Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН".

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно опубликованным 7 сентября результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", Зеленский возглавляет президентский рейтинг. На выборах его готовы поддержать 31,1% украинцев. На втором месте Порошенко – 13,3%.