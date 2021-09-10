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Зеленский о втором сроке: Лучше выполню обещания в один срок и поеду отдыхать

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Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выполнить данные избирателям обещания до конца своей первой каденции. Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде" 10 сентября на полях форума Ялтинской европейской стратегии.

"Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что обещал, в свой один срок и поеду отдыхать", – сказал глава государства.

При этом Зеленский добавил, что вопрос о его втором сроке должен "решать народ Украины".

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.  

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.  

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко также допустил, что Зеленский, возможно, решит баллотироваться еще раз. "Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН".

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно опубликованным 7 сентября результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", Зеленский возглавляет президентский рейтинг. На выборах его готовы поддержать 31,1% украинцев. На втором месте Порошенко – 13,3%.

Теги: Украина, выборы, рейтинг, Владимир Зеленский, украинцы, президент
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