ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Зеленский о "Мотор Січ": Стратегические предприятия должны остаться в Украине

Зеленский: Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью
Зеленский: Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью
Фото: EPA

Стратегические предприятия должны оставаться в Украине. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 сентября во время форума Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленский отметил, что китайский бизнес заходит в Украину и он бы хотел чтобы любой бизнес заходил больше в Украину, больше инвестировал в страну.

"Что касается стратегических предприятий, которые за последние 10 лет были переданы некоторым китайским партнерам, то мы остановили это решение Совета национальной безопасности и обороны. Стратегические предприятия должны остаться в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью. Это что касается предприятия "Мотор Січ", – подчеркнул он.

Контекст:

Совет нацбезопасности и обороны 11 марта 2021 года заявил о решении вернуть в государственную собственность "Мотор Січ". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это произойдет и с другими стратегическими предприятиями, которые оказались в частных руках. Инвесторы таких предприятий получат компенсации, отметил он. Данилов говорил, что речь не идет о "национализации" "Мотор Січі". Предприятие "будет возвращено в собственность украинского народа законным образом в соответствии с действующим законодательством", говорил он.

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил 12 марта, что законопроект по "Мотор Січі" представят через две-три недели.

20 марта суд наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Січі", сообщили в СБУ. Имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

На заявления о подготовке законопроекта по "Мотор Січі" отреагировал китайский инвестор предприятия – владелец компании Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин. Он назвал это недопустимым и пригрозил новыми судебными исками, сообщал "Интерфакс-Украина". В МИД Китая заявляли, что требуют от Украины защитить права китайских инвесторов.

В материалах, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году собственник предприятия Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. Антимонопольный комитет Украины не давал разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі", которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году Богуслаев подтвердил, что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку "Мотор Січі". Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в "Мотор Січ".

Против продажи ПАО "Мотор Січ" китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

В январе 2021 года США и Украина ввели санкции против китайских инвесторов "Мотор Січі". В Китае санкции назвали "варварским грабежом".

Богуслаев обвинил китайских партнеров в отказе от инвестиций, но выступал против полной национализации. По его мнению, следует "цивилизованно" оставить китайцам 35% предприятия.

Зеленский заявил, что пока он президент, иностранцы не получат контроль над предприятием "Мотор Січ".

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

Теги: Украина, Китай, промышленность, Мотор Січ, Владимир Зеленский, национализация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Грожусь взять назад свою фамилию". MamaRika рассказала, как рождение сына повлияло на ее брак
"Грожусь взять назад свою фамилию". MamaRika рассказала, как рождение сына повлияло на ее брак
"Живой!", "Папочка вернулся". Дан Балан опубликовал редкое фото после долгого перерыва
"Живой!", "Папочка вернулся". Дан Балан опубликовал редкое фото после долгого перерыва
"Сексуальная королева". 63-летняя Мадонна выложила в сеть свои эротические снимки
"Сексуальная королева". 63-летняя Мадонна выложила в сеть свои эротические снимки
"Тити ох...енные", "Настя просто секси". Каменских снялась в постели
"Тити ох...енные", "Настя просто секси". Каменских снялась в постели
  Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев
  Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев
"Извращение вкуса", "Это супервкусно". Рецепт сезонного салата с арбузом от эксперта
"Извращение вкуса", "Это супервкусно". Рецепт сезонного салата с арбузом от эксперта
  В сети появился трейлер четвертой "Матрицы". Видео
  В сети появился трейлер четвертой "Матрицы". Видео
"Сахарная мамочка", "С ума сойти". Тина Кароль снялась лежа с расставленными ногами
"Сахарная мамочка", "С ума сойти". Тина Кароль снялась лежа с расставленными ногами
"Для мужчин такого возраста, как я, должен быть легкий секс". 71-летний Поплавский рассказал о гражданской жене
"Для мужчин такого возраста, как я, должен быть легкий секс". 71-летний Поплавский рассказал о гражданской жене
"Самый искренний человек". Звезда "Великолепного века" Узерли расплакалась на светском рауте
"Самый искренний человек". Звезда "Великолепного века" Узерли расплакалась на светском рауте
"Не связывайся ты с ним", "Будут неприятности от Slavia". В сети обсуждают фото Златы Огневич с "холостяком" Dzidzio
"Не связывайся ты с ним", "Будут неприятности от Slavia". В сети обсуждают фото Златы Огневич с "холостяком" Dzidzio
"Ей действительно за 50? Она потрясающе выглядит". Лопес показала фигуру и лицо крупным планом
"Ей действительно за 50? Она потрясающе выглядит". Лопес показала фигуру и лицо крупным планом
  "Такого в Украине никто не делал вообще!" Monatik презентовал клип на песню "С.О.В.А". Видео
  "Такого в Украине никто не делал вообще!" Monatik презентовал клип на песню "С.О.В.А". Видео
"Какая красивая", "Просто огнище. Все натурально". Тарзан показал голую женщину
"Какая красивая", "Просто огнище. Все натурально". Тарзан показал голую женщину
"Золотце в золоте". Потап прокомментировал "эротичные и женственные" фото Насти Каменских
"Золотце в золоте". Потап прокомментировал "эротичные и женственные" фото Насти Каменских
"Влажный голубец", "Балдеж", "Вам тут лет 20!" Леся Никитюк резко сменила имидж
"Влажный голубец", "Балдеж", "Вам тут лет 20!" Леся Никитюк резко сменила имидж
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом показала тело
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом показала тело
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS