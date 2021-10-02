Зеленский подписал закон о реформе "Укроборонпрома"

Закон о реформе "Укроборонпрома" возвращен с подписью Зеленского 1 октября Фото: Офіс Президента України / Facebook

Как отмечается на сайте парламента, закон возвращен с подписью от президента 1 октября.

Директор госконцерна Юрий Гусев сообщил в Facebook, что принятие закона позволит "усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий "Укроборонпрома", 21 из которых расположено на временно оккупированных территориях".

Кроме того, можно будет "ввести современные подходы корпоративного управления, которые обезопасят их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния".

Гусев добавил, что закон позволит "создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами, осуществлять трансфер технологий, а также привлекать прямые (в том числе иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины".