Зеленский превратился в гвоздь, на котором держится все доверие к власти. Не выдержит он – рухнет вся нелепая конструкция

Среди слов, потерявших свой смысл от неумеренного и зряшного употребления, слово "реформы" входит в десятку, если не в тройку. Реформаторами, по риторике, были абсолютно все без исключения президенты и премьеры. И нынешние – не исключение. А хотелось бы, чтобы стали исключением.

Фонд "Демократические инициативы" опубликовал результаты своего совместного с соцслужбой Центра Разумкова исследования о реформах в Украине. Данные были получены в начале декабря, но вряд ли за минувшие полтора месяца они существенным образом изменились. Выяснилось, что главным двигателем реформ в стране граждане считают президента: 60%. Причем еще год назад, в предвыборной ситуации, так думало лишь 24%, хотя Петр Алексеевич себя тоже считает выдающимся реформатором. Увеличилось (на 20%) число тех, кто готов поверить в реформаторскую силу правительства и парламентского большинства (на 18%), но все равно главные ожидания связаны с ключевой фигурой – с Зеленским.

Конечно, крайне ненадежно связывать перспективу позитивных перемен с одной фигурой, но зато очень понятно, никакой размазанной ответственности. Выбрали – сделай красиво. Владимир Зеленский превратился в тот гвоздь, на котором держится все доверие к государственной власти. Не выдержит он – рухнет вся нелепая конструкция. Поэтому элементарное чувство самосохранения должно подсказывать президенту, что надо бы укреплять как собственное институциональное положение, так и прочие институты, чтобы было еще на что и на кого опереться.

Первые действия в этом направлении, предпринятые по свежим следам выборов, не сильно впечатлили. И фракция, и правительство, за очень редкими исключениями, не поражают яркими, интересными и перспективными лицами, все больше серых и незапоминающихся. И если во фракции поправить дела сложно, усиление правительства просто напрашивается. А уж как напрашивается кадровая перестройка Офиса президента…

Если в 2020 году Зеленский будет уповать на инерцию от предыдущего года, года сокрушительной электоральной победы, и заметным образом не прибавит, он так и останется автором единственного впечатляющего фокуса – дерзкого выбивания из власти ее старожилов и мастеров политического выживания. А пять лет полномочий – выматывающий марафон, причем, в отличие от марафона спортивного, тут по ходу дистанции не аплодируют, а желающие поставить подножку подкарауливают на каждом метре.

Никому, в общем, не интересно, что президент все еще входит в свою главную в этой жизни роль, от него требуются решения и поведение, свидетельствующие о серьезности его намерений и способности их реализовать, причем уже здесь и сейчас, жестко и неумолимо. Притом что он с учетом неопытности справедливо боится ошибиться и часто осторожничает, убедительным признаком "президентскости" была бы некоторая лихость и безоглядность, недоступные в силу целого ряда причин "штатным" политикам. Ему мало доказать, что он может быть президентом, ему не простят, да и он себе, если не станет президентом исключительным.

Недавно в интервью израильской газете Зеленский в который раз подтвердил, что не намерен задерживаться во власти больше одного срока. Если это так, времени, чтобы чего-то добиться, у него совсем нет и 2020-й не может стать проходным годом, у него и месяцев проходных быть не должно. Пожалуй, уже весной можно будет заключить, насколько обоснованы надежды и страхи и как скоро заглохнет двигатель перемен или, наоборот, наберет обороты.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора