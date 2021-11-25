"Ведущий партнер Украины". Кулеба перечислил, какую оборонную помощь Вашингтон предоставляет Киеву

"Ведущим партнером Украины, который помогает усиливать нашу армию и обороноспособность, остаются Соединенные Штаты Америки. Помощь охватывает поставки вооружения и военной техники, оборудования, боеприпасов. [...] Общий объем материально-технической помощи США в 2021 году составил более $130 млн", – сказал дипломат.
Он перечислил некоторые позиции поставок из США в рамках сотрудничества с Украиной:
"Все это, подчеркиваю, направлено на оборону Украины. [...] Особенно важно, что США предоставляют украинской армии высокотехнологичное оборудование, которое не производится национальным оборонным комплексом или является критическим", – объяснил Кулеба.
Он также назвал Канаду "надежным другом и партнером" Украины и уточнил, что считает "очень важным" оборонное сотрудничество с Великобританией.
В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.
В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".
Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, четвертая – 14 ноября.
Кроме того, в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрено $250 млн военной помощи Украине.