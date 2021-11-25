"Ведущий партнер Украины". Кулеба перечислил, какую оборонную помощь Вашингтон предоставляет Киеву

В октябре из США в Украину прибыли три партии груза оборонного назначения Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Ведущим партнером Украины, который помогает усиливать нашу армию и обороноспособность, остаются Соединенные Штаты Америки. Помощь охватывает поставки вооружения и военной техники, оборудования, боеприпасов. [...] Общий объем материально-технической помощи США в 2021 году составил более $130 млн", – сказал дипломат.

Он перечислил некоторые позиции поставок из США в рамках сотрудничества с Украиной:

корабли, среди которых патрульные катера класса Island, лодки и запасные части к ним;

многоцелевые автомобили повышенной проходимости;

противотанковые ракетные комплексы;

средства контрснайперской борьбы;

средства радиоэлектронной борьбы;

приборы ночного видения, оптическая аппаратура;

средства связи, медицинское имущество;

боеприпасы для стрелкового оружия разного калибра.

"Все это, подчеркиваю, направлено на оборону Украины. [...] Особенно важно, что США предоставляют украинской армии высокотехнологичное оборудование, которое не производится национальным оборонным комплексом или является критическим", – объяснил Кулеба.

Он также назвал Канаду "надежным другом и партнером" Украины и уточнил, что считает "очень важным" оборонное сотрудничество с Великобританией.