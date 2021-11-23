В Украину прибыли американские катера класса Island для украинских ВМС

"В Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы". Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута – Одесский морской торговый порт", – говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что катера ожидает "таможенный контроль, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки".

"Вскоре на катерах "Фастов" и "Сумы" будет поднят военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей", – рассказали украинские военные.

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