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В Украину прибыли американские катера класса Island для украинских ВМС

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Катера доставляют в порт Одессы
Катера доставляют в порт Одессы
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Грузовое судно Ocean Grand с двумя американскими катерами, предназначенными для поддержки Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины зашел в украинские территориальные воды, проинформировали 23 ноября в Facebook ВМС Украины.

"В Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы". Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута – Одесский морской торговый порт", – говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что катера ожидает "таможенный контроль, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки".

"Вскоре на катерах "Фастов" и "Сумы" будет поднят военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей", – рассказали украинские военные.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/1980516885484905

8 ноября Ocean Grand вышел из Балтимора (США).

Контекст:

Патрульные катера класса Island имеют водоизмещение 168 т, длина катера – 34 м, ширина – 6,4 м, он развивает скорость до 29,5 узла (около 52 км/ч). Команда, по нормативам США, состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета, сообщало издание "Цензор.НЕТ".

В ноябре 2019 года в боевой состав ВМС Украины вошли два катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск".

Всего в 1985–1992 годах для береговой охраны Соединенных Штатов Америки построили 49 катеров класса Island. Часть из них Америка в связи с заменой на строящиеся новые сторожевые катера передала Пакистану, Грузии, Коста-Рике и Украине по программе "избыточного оборонного оборудования" (Excess Defense Articles, EDA).

Теги: США, Одесса, военные, ВМС Украины, катер, судно, порт, охрана
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