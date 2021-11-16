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Катеру ВМС Украины типа Island присвоили имя Героя Украины Вячеслава Кубрака. Он погиб на Донбассе в 2019 году

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Вячеслав Кубрак скончался после ранения в 2019 году
Вячеслав Кубрак скончался после ранения в 2019 году
Скриншот Військове телебачення України / Youtube

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил патрульному катеру Военно-морских сил ВСУ типа Island (бортовой номер Р194) имя Героя Украины, прапорщика Вячеслава Кубрака. Соответствующий указ 15 ноября опубликовала пресс-служба Офиса президента.

В документе указано, что решение главы государства увековечивает память Вячеслава Кубрака, его мужество, героизм и несгибаемость духа во время защиты территориальной целостности Украины.

Контекст:

Вячеслав Кубрак родился в 1986 году в Херсонской области. Проходил службу в составе саперных подразделений. Находился в составе Сил по поддержанию порядка в Косово, где отличился при спасении польских военнослужащих.

После проходил службу в Украине, в составе 17-й танковой бригады ВСУ. После этого служил в Крыму в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ.

После оккупации полуострова Россией был эвакуирован на материк, продолжил службу на Донбассе: в составе ВСУ участвовал в АТО, позже – в ООС. В октябре 2019 года был ранен в результате взрыва мины, 11 октября того же года скончался в больнице. В августе 2020 года Кубраку посмертно присвоено звание "Герой Украины".

Катер Р194 "Вячеслав Кубрак" Украина получит в рамках помощи от США, кроме него, у ВМС Украины есть еще четыре катера Island: "Старобельск", "Славянск", "Сумы" и "Фастов". 

Патрульные катера класса Island имеют водоизмещение 168 т, длина катера – 34 м, ширина – 6,4 м, он развивает скорость до 29,5 узла (около 52 км/ч). Команда, по нормативам США, состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета, сообщало издание "Цензор.НЕТ"

В ноябре 2019 года в боевой состав ВМС Украины вошли два катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск".

Теги: США, Украина, военные, Вооруженные силы Украины, Герой Украины, Владимир Зеленский, катер
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