Корабль с американскими катерами класса Island для ВМС Украины направляется к Черному морю

8 ноября корабль вышел из Балтимора в одесский порт.

"Эти катера являются частью помощи по безопасности более чем на $2,5 млрд, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО", – сообщали в посольстве США.

Агентство отметило, что украинские моряки уже прошли подготовку на судах в США.