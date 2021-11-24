Новая коалиция в ФРГ требует от РФ прекратить войну на Донбассе и незаконную оккупацию Крыма

В частности, в документе отмечается, что новые власти ФРГ готовы к конструктивному диалогу с Москвой, но уважают и интересы партнеров в Центральной и Восточной Европе.

"Мы требуем немедленно положить конец попыткам дестабилизации Украины, насилию на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятие соответствующих санкций зависит от полного выполнения Минских соглашений. Мы за разрешение замороженных конфликтов в регионе", – указывается в коалиционном соглашении.

Как сообщило 24 ноября Bloomberg, лидеры СДПГ, СДП и партии "Зеленые" заключили соглашение о создании коалиционного правительства, согласно которому социал-демократ Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на посту канцлера.

Шольц – нынешний вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга.

Bloomberg также получил из своих источников предварительный список должностей в новом кабинете министров. Согласно ему, министром финансов станет глава СДП Кристиан Линднер, первой женщиной – министром иностранных дел Германии – одна из лидеров "Зеленых" Анналена Баербок, а сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек – "суперминистром", контролирующим экономику и политику в области климата и энергетики.