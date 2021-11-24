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Стало известно имя нового канцлера Германии

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Партия Шольца победила на парламентских выборах в Германии
Партия Шольца победила на парламентских выборах в Германии
Фото: EPA

Лидеры Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (СДП) и партии "Зеленые" заключили соглашение о создании коалиционного правительства, согласно которому социал-демократ Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на посту канцлера. Об этом сообщает Bloomberg.

Соглашение было заключено после почти двух месяцев интенсивных переговоров, что, по оценке Bloomberg, "быстро по немецким стандартам, особенно с учетом политических различий". 

Подробности коалиционного соглашения Шольц и лидеры двух других партий обещают озвучить сегодня на пресс-конференции в Берлине.

Олаф Шольц – нынешний вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга.

Bloomberg также получил из своих источников предварительный список должностей в новом кабинете министров. Согласно ему, министром финансов станет глава СДП Кристиан Линднер, первой женщиной – министром иностранных дел Германии – одна из лидеров "Зеленых" Анналена Баербок, а сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек – "суперминистром", контролирующим экономику и политику в области климата и энергетики.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была представительницей консервативного блока партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз". Этот блок долгое время формировал правительство Германии, пока на последних выборах не уступил СДПГ. Кандидатом от блока в канцлеры ФРГ был лидер ХДС Армин Лашет. 

Контекст:

26 сентября в Германии прошли выборы в БундестагВ них приняли участие 47 партий. Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

"Немецкая волна" сообщала, что больше всего голосов (25,7%) получила СДПГ. Второе место с 24,1% голосов занял ХДС/ХСС. На третьем месте – "Зеленые" (14,8%), а на четвертом –Социал-демократическая партия (11,5%). Всего в Бундестаг прошли восемь партий, включая Союз южношлезвигских избирателей, который был освобожден от пятипроцентного барьера как партия датского и фризского меньшинств, и получил одно место в парламенте. 

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение. 

26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил ее продолжить правительственную деятельность до избрания нового канцлера Германии.

Теги: Германия, выборы, депутаты, правительство, ФРГ, коалиция, ХДС, Бундестаг, парламент, выборы в Германии, СДПГ, соглашение, Роберт Хабек, Олаф Шольц
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