Стало известно имя нового канцлера Германии

Соглашение было заключено после почти двух месяцев интенсивных переговоров, что, по оценке Bloomberg, "быстро по немецким стандартам, особенно с учетом политических различий".

Подробности коалиционного соглашения Шольц и лидеры двух других партий обещают озвучить сегодня на пресс-конференции в Берлине.

Олаф Шольц – нынешний вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга.

Bloomberg также получил из своих источников предварительный список должностей в новом кабинете министров. Согласно ему, министром финансов станет глава СДП Кристиан Линднер, первой женщиной – министром иностранных дел Германии – одна из лидеров "Зеленых" Анналена Баербок, а сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек – "суперминистром", контролирующим экономику и политику в области климата и энергетики.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была представительницей консервативного блока партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз". Этот блок долгое время формировал правительство Германии, пока на последних выборах не уступил СДПГ. Кандидатом от блока в канцлеры ФРГ был лидер ХДС Армин Лашет.