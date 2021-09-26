Из Киева мало кто работает с немецким политикумом, это может плохо отразиться на Украине – Климкин

"Изо всех моих разговоров, различных связей с немецкими депутатами хочу сказать, что с немецким политикумом очень мало кто работает из Киева. То есть никто не хочет вкладываться в многолетние связи, в дружбу, партнерство. Это для нас может плохо обернуться", – сказал он.

Дипломат считает, что Германия для Украины – "критическая страна".

"Без согласия Германии ни одно решение в Брюсселе относительно Украины не пройдет, по меньшей мере в ближайшее время. Мы это должны прекрасно понимать и должны вкладываться в личные связи и с немцами, так же как с французами. Немцы очень ценят отношения доверия, которые складываются за годы", – объяснил Климкин.

Он считает, что Ангела Меркель, которая дорабатывает на должности канцлера Германии, еще будет полезна Украине, а молодое поколение немецких политиков проявит себя "очень выразительно".

"Многие молодые политики совсем по-другому относятся к России, и они уже не видят Россию как партнера, без которого жить нельзя. Не все, прямо скажу, но много таких. Для нас важно, чтобы они стали проукраинскими. И это зависит от нас", – подчеркнул Климкин.