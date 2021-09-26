Кулеба считает, что в Бундестаге может сформироваться благоприятная для Украины коалиция

Он отметил, что пока неизвестно, кто может стать новым канцлером ФРГ, поскольку "коалиция может создаться самая неожиданная".

"Украину интересует одно: какой будет коалиция. Имя канцлера важно, но еще важнее, какой будет коалиция. Сейчас, судя по комбинациям, которые я вижу, если не будет форс-мажоров, коалиция будет для нас благоприятной при любых обстоятельствах. Второй момент: мы системно работали со всеми ведущими силами Германии", – сказал он.

По словам Кулебы, президент Украины общался с лидером "Христианско-демократического союза" Армином Лашетом, а он общался с нынешним вице-канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы прошлись по каждой политической силе, которая будет вести сейчас коалиционнные переговоры. Мы доводили до них свою позицию, объясняли. И из этого следует третий фактор: Германия – это страна, где нужно системно и долгосрочно работать. Нельзя туда приехать, один раз поговорить и все – они тебя обняли и сказали: "Все, любим, поехали вперед".