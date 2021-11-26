Путин до конца года имеет один план – Данилов

У Путина (на фото) большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, отметил Данилов Фото: EPA

"У Путина большое желание сесть за стол переговоров с [президентом США Джо] Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия – передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться", – считает секретарь СНБО Украины.

По словам Данилова, если Путин и Байден не договорятся, прогнозировать дальнейшие действия руководства России крайне сложно.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.